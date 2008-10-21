Как справиться с головной болью

От головной боли страдает огромное количество людей во всем мире. Но не всегда есть возможность выпить обезболивающее средство. Ниже мы будем говорить о том, какими подручными средствами можно справиться с головной болью.

Средства, о которых ниже пойдет речь, являются проверенными средствами народной медицины.

Все они просты как в приготовлении, так и в использовании. Ингредиенты, которые вам потребуются для приготовления этих средств, очень доступны и есть в каждом доме.

Средство 1. Как ни парадоксально, но головная боль может быть вызвана тем, что вы мало пьете.

Выпейте стакан горячей воды и, вполне возможно, что через двадцать минут головная боль утихнет. Старайтесь потреблять необходимое количество жидкости (от полутора до двух литров).

Средство 2. Помочь в борьбе с головной болью может и чеснок.

Как только голова начнет болеть, съешьте две дольки чеснока.

Средство 3. Хорошим средством является и свежая капуста. Приложите два крупных капустных листа ко лбу и полежите пятнадцать – двадцать минут.

Средство 4. Попробуйте также смазать виски и лоб маслом укропа. Этот рецепт проверен временем.

Средство 5. Если головная боль стала вашим спутником на долгое время, то помочь может картофельный сок. Выпивайте за полчаса до еды две столовые ложки свежевыжатого картофельного сока.

Курс лечения этим средством составляет три-четыре недели.

Средство 6. Для приготовления этого средства вам потребуется залить кипятком одну столовую ложку измельченного подорожника.

Средство необходимо настоять в течение десяти-пятнадцати минут, а по истечении этого времени настой нужно выпить мелкими глотками. Настой подорожника принимают два раза в день по половине стакана.

Средство 7. Отличным средством от головной боли является лимон. Очистите от мякоти свежую лимонную корку и холодной стороной приложите к вискам.

Подержите корку некоторое время, пока боль не утихнет.

Средство 8. Это средство такое же простое, как и предыдущее. Выжмите свекольный сок, после чего смочите ватный тампон соков и вложите тампоны в уши.

Средство 9. Порежьте дольками небольшую луковицу и приложите дольки к вискам. Немного полежите. Уже через десять-пятнадцать минут боль пройдет.

Средство 10. Для лечения долго не проходящей головной боли, подходит такая мазь.

Для ее приготовления вам потребуется сварить бобы и чеснок, после чего растереть их и добавить к бобово-чесночной смеси растительной масло. Мазь готова. Этим средством смазывайте виски на ночь.

Следует также отметить, что, по мнению медиков, терпеть головную боль нельзя. Это не пойдет вам на пользу.

Если вы считаете, что терпеть боль лучше, чем выпить обезболивающую таблетку, то вы ошибаетесь.

Если головная боль преследует вас постоянно, и вы никакими доступными вам средствами не можете от нее избавиться, то просто необходимо проконсультироваться со своим врачом.

Пройдите обследование, вполне возможно, что головная боль является симптомом какого-нибудь заболевания. В этом случае суть лечения головной боли будет состоять в том, чтобы избавиться от заболевания, вызвавшего ее появления.

Старайтесь меньше нервничать, больше гуляйте на свежем воздухе и балуйте себя.

Доказано, что у людей, испытывающих приятные эмоции болевой порог повышается, следовательно вы не будете так остро реагировать на боль.

Не забывайте также, как следует высыпаться, что постоянное недосыпание не самым лучшим образом отражается на состоянии всего организма.

Выделяйте семь-восемь часов на сон, при этом спите в хорошо проветриваемом, прохладном помещении.

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