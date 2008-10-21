Быстрое пробуждение возможно лишь под баритон

Быстрое пробуждение возможно лишь под звук, соответствующий музыкальному баритону, заявляют австралийские ученые из университета Виктории.

Специалисты в ходе исследования изучали действие звуковых волн разной высоты на скорость пробуждения людей. При этом было проиграно около девяти вариантов звуковых сигналов во время ранней, наиболее глубокой фазы сна.

Оказалось, что быстрее всего взрослые люди пробуждаются от звуковых импульсов с частотой 520 герц, что в музыке соответствует баритону. А вот пронзительные чистые звуки более высоких частот оказались менее эффективны.

Эксперты подчеркивают, что человек спит наиболее глубоко в первые три часа ночи.

К тому же, как ранее было установлено, полноценный и здоровый сон более необходим женщинам, нежели мужчинам. Так как в случае регулярного недосыпа у женщинмогут возникать депрессии, различные психологические и даже сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, люди, которые спят пять и менее часов в сутки, живут меньше тех, кто отводит на сон семь часов. Хотя не менее вреден и избыток сна: люди, проводящие в кровати восемь и более часов, умирают раньше.

По материалам: РИА Новости