В Украине планируют создать Центр психологической реабилитации населения

Как сообщили УНИАН в Минздраве, специалисты считают, что в условиях продолжающихся военных действий на Востоке Украины, необходимость оказания качественной психологической помощи как военнослужащим, так и демобилизованным бойцам, встала крайне остро.

Эксперты убеждены, что предоставление психологической помощи бойцам АТО должно быть непрерывным процессом – от момента получения повестки, и в дальнейшем, уже мирной, жизни.

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Заместитель министра Александр Линчевский отметил, что в Украине нет "доказательной, действительно медицинской психологической реабилитации".

"Это связано прежде всего с ненадлежащей подготовкой кадров, ведь имеющиеся учебные университетские программы являются формализованными и не соответствуют требованиям времени, поэтому образовательная работа среди медицинских работников – один из ключевых моментов в успешном внедрении психологической реабилитации", - сказал чиновник.