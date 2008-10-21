Цены на лекарства снизились

На сегодняшний день цены на лекарства в Украине, поднятые в последнее время в некоторых случаях до 70-80%, вернулись на прежний уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Геннадий ПАДАЛКО.

«Если на прошлой неделе были отмечены факты, когда цены (на лекарства – УНИАН) поднялись на 80%, то уже в течение трех-четырех дней цены вернулись на прежний уровень, и в ближайшие 2-3 дня мы эту ситуацию полностью приведем в порядок», - заявил он.

Г.ПАДАЛКО отметил, что повышение розничных цен на лекарства произошло в результате повышения дистрибьюторами цен на импортные препараты, и это было реакцией на возможные риски и потери, которые могут быть спровоцированы мировым финансовым кризисом. По его словам, дистрибьюторы в цену лекарства закладывали курс доллара на уровне 7-7,5 грн.

Г.ПАДАЛКО также сообщил, что цены на лекарства поднимали крупнейшие дистрибьюторы, которые контролируют порядка 60% рынка лекарственных средств, среди которых компания «БаДМ», СП «Оптимафарм», ВВС Лтд, ЗАО «Альба-Украина», «Артур-К».

Кроме того, Г.ПАДАЛКО сообщил, что информация о возможном повышении цен на лекарства была получена 7-8 октября.

«Когда мы 7-8 числа (октября - УНИАН) получили информацию о том, что планируется повышение цен, мы провели оперативное совещание, где импортеры подтвердили, что, так как идет мировой кризис, мы не можем себе позволить риски, и мы будем поднимать цену. И с этого момента мы начали проводить оперативные мероприятия, чтоб этот процесс не был так быстр и так губителен», - отметил Г.ПАДАЛКО.