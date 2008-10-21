В Тернополе начался отопительный сезон в больницах и учебных заведениях.

Как сообщил корреспонденту УНИАН спикер горсовета Олег УДИЧ, соответствующее распоряжение сегодня подписал городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ. Им предусмотрено отопление лечебных заведений, школ и дошкольных заведений с 20 октября. “Другим распоряжением Роман ЗАСТАВНЫЙ с 20 октября дал разрешение жителям города начинать отопительный сезон в домах с индивидуальным газовым отоплением при отсутствии счетчиков газа”, – сообщил О.УДИЧ. По его словам, в целом жилые дома в городе начнут обогревать после того, как наладят теплоснабжение в заведения социальной сферы.