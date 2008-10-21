Жительница Берлина родила сразу шестерых малышей

Жительница Берлина родила шестерых младенцев, что стало медицинской сенсацией. Как сообщил сегодня здесь руководитель столичной клиники "Шарите" профессор Ульрих Фрай, четверо девочек и двое мальчиков появились на свет в минувший четверг на 27-й неделе беременности. По данным лечащих врачей, младенцы весом от 800 до 900 граммов каждый, а также их мама чувствуют себя относительно хорошо.

Тем временем появление на свет шестерых близнецов - явление в Германии крайне редкое. Последний раз шестеро младенцев родились в 1986 году в Мюнхене, однако вскоре после родов женщина и один ребенок умерли.

ami-tass.ru