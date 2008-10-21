Энергосберегающие лампы вредны для кожи

Ультрафиолетовое излучение энергосберегающих ламп может вызвать раздражение кожи, если находиться к источнику света слишком близко, предупреждают эксперты. Уровень ультрафиолетового излучения, вырабатываемого такими источниками света, сопоставим с воздействием солнца в ясный день.

По словам медицинских экспертов, проблемы могут возникнуть, если долго находиться на расстоянии менее 30 см от некоторых подобных ламп. Наибольшей опасности подвержены люди с чрезмерной чувствительностью кожи, а также пациенты с различными дерматологическими заболеваниями.

Предупреждение касается лишь так называемых "открытых" энергосберегающих ламп, представляющих собой хорошо различимую глазом спираль.

Медики добавляют, что такие лампы не повышают риск возникновения раковых заболеваний. Причиной пристального внимания к техническому новшеству стали жалобы людей с повышенной чувствительностью кожи к свету.

Для защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения вовсе не обязательно избавляться от энергосберегающих ламп, отмечают эксперты. Рекомендуется не находиться вблизи источника света, а также использовать так называемые "герметичные" лампы, покрытые дополнительным слоем стекла.