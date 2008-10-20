”Макс-Велл” инициирует создать международный кардиоконсорциум

Научно-производственный онкологический и кардиологический центр "Макс-Велл" инициирует создание международного кардиологического консорциума.

Об этом УНИАН сообщила научный сотрудник Департамента по науке и образованию НПОКЦ "Макс-Велл", координатор проекта Анна ПАШКОВА.

По ее словам, основная цель консорциума - доскональное изучение роли вирусных и бактериальных инфекций в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а также разработка и предложение новых, более эффективных схем лечения, дополняющих традиционную терапию.

Планируется, что со стороны Украины в консорциуме примут участие: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова, Институт микробиологии и иммунологии им. И. Мечникова (Харьков), Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.Громашевского, кафедра иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета им. Д.Галицкого (Львов). Участвовать в проекте будут приглашены и другие институты данного профиля деятельности.

Первое совещательное заседание консорциума пройдет 23 октября 2008 года в Киеве в рамках Международного научного симпозиума "Современные профилактические и реабилитационные технологии в кардиологии".

А.ПАШКОВА подчеркнула, что неординарным событием в рамках симпозиума станет первый и единственный в Украине мастер-класс исполнительного директора научно-исследовательского института сердечно-сосудистых заболеваний Научно-исследовательского центра MedStar (США), доктора Стефена Е. ЭПСТИНА, который состоится 23 октября в Киеве.

В ходе мастер-класса С.ЭПСТИН подробно коснется вопроса развития острых коронарных синдромов, а также представит новейшие молекулярные методы диагностики пациентов с высоким риском образования инфаркта миокарда.

***Доктор Стефен E.ЭПСТИН - автор и соавтор более 500 публикаций в рецензируемых научных медицинских журналах, признанный международный авторитет в области ангиогенеза (процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани), роли инфекций в развитии атеросклероза, изучения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на молекулярном уровне, с применением методов генной терапии и стволовых клеток.