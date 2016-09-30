Сокращение соцработников в Украине грозит ростом количества беспризорных детей - эксперт

Как передает корреспондет УНИАН, об этом заявила программный директор БФ "СОС Дитячі Містечка" Дарья Касьянова.

"Последние два года мы наблюдаем снижение показателей относительно детей-сирот в Украине. Заявляется, что количество детей сирот и детей лишенных родительской опеки - от 76 до 78 тысяч. При этом в этих цифрах нет детей с неконтролируемой территории Донецкой, Луганской областей и Крыма. Но есть другая проблема - связанная с ухудшением социально-экономической ситуации с одной стороны, с другой - резко сократилось количество социальных работников", - отметила Касьянова.

Читайте такжеУ 90% детей, проживающих в интернатах, есть живые родители - статистика

По ее словам, выявлять асоциальные семьи и помогать им некому.

"По нашей старой традиции, дети из таких семей сразу попадают в интернатные учреждения. Поскольку у таких детей есть родители, статуса во время они не получают. В 2009 году от изъятия ребенка из семьи до получения им статуса ребенка лишенного родительской опеки проходило три года. Сегодня же эти процессы еще более затянуты. Реально до интернатного учреждения сегодня социальные службы не доходят, а со стороны интернатов есть заинтересованность сделать максимально долгим время замалчивания о том, что у них находится ребенок, которому нужно дать статус как можно быстрее", - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы ребенок был усыновлен и воспитывался в нормальной семье.

Также Касьянова отметила, что если сегодня не оказывать своевременную помощь кризисным семьям, дети из этих семей окажутся на улице.

"И тогда мы вернемся к проблеме 90-х годов, когда у нас было огромное количество беспризорных детей", - сказала Касьянова.