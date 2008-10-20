Гарри Вильямсон, профессор университета Лидс, составил список продуктов, продлевающих жизнь. В него вошли яблоки, вишня, горький шоколад, кофе, зеленый чай, шпинат и брокколи.

Все эти продукты богаты полифенолами, органическими соединениями растительного происхождения, являющимися мощными естественными антиоксидантами, которые оказывают положительное воздействие на организм, в том числе предотвращают сердечные заболевания.

Ученый заявил, что продукты, содержащие полифенол, могут также замедлить процесс старения. Отсутствие же их в рационе увеличивает риск развития хронических заболеваний.

"Несмотря на то, что эти продукты никак не влияют на рост и развитие, они способствуют сохранению здоровья и уменьшению риска заболеваний", – заявил Гарри Вильямсон.