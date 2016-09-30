День усыновления: в Киеве прошел флешмоб с участием детей из интернатов

Сегодня в Киеве состоялся флешмоб «Ми чекаємо на маму і тата!» с участием 100 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из интернатов Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Флешмоб, приуроченный ко Дню усыновления, провели Министерство социальной политики Украины и Благотворительный фонд Рината Ахметова.

Читайте такжеФонд Ахметова организовал встречу для приемных семей из Луганской и Донецкой областей

Дети создали огромный рисунок на асфальте с надписью «Ми чекаємо на маму і тата!». Каждый из ребят пришел на встречу не с пустыми руками: все они накануне рисовали рисунки со своими пожеланиями. На площади, привязав листочки к воздушным шарам, они выпустили самые сокровенные мечты в небо. В конце мероприятия дети развернули огромный баннер с надписью «Ми чекаємо на маму і тата!» и адресом всеукраинского интернет-портала национального усыновления www.sirotstvy.net.

«Сегодня день усыновления. Совместным мероприятием с детьми мы хотим помочь им привлечь внимание потенциальных усыновителей и опекунов. Фонд Рината Ахметова уже 8 лет реализует всеукраинскую программу «Сиротству-нет!». Ее главная идея – каждый ребенок должен жить в семье. Сокровенная мечта каждого из этих ребят – любящие мама и папа», - сказал Александр Вишняков, директор Фонда Рината Ахметова.

Благодаря работе портала, который является совместным проектом Фонда Рината Ахметова и Министерства социальной политики, уже 8144 ребенка со всей страны нашли новые семьи. Несмотря на конфликт на востоке Украины, интерес к порталу не снижается. Это обусловлено тем, что здесь представлена наиболее полная информация о детях, которым нужна семья.

«На сегодняшний день в интернатах остается более 6 тысяч детей и большинство из них старшего возраста. Более 1600 детей-сирот являются переселенцами из Донбасса и Крыма. Мы делаем все, чтобы они там не оставались и развиваем семейные формы воспитания. Но усыновление – это не семейная форма, это семья, в которой такой ребенок становится родным», - рассказал Руслан Колбаса, директор департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики.

Читайте такжеФонд Ахметова продолжает прием заявок на участие в проекте "Наставничество"

Сегодня специалисты Фонда предоставляют консультации по вопросам усыновления, защиты прав детей, психологического аспекта воспитания сирот. Портал национального усыновления пополняется новыми анкетами детей-сирот и содержит полезную информацию для усыновителей. Особое внимание уделяется реализации нового проекта «Наставничество» для воспитанников интернатов подросткового возраста.

Справка. Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку детям-сиротам 8 лет. За это время в рамках проекта «Сиротству – нет!» создано 40 детских домов семейного типа, открыты 2 центра матери и ребенка в Донецке и Киеве, кризисный центр в Днепропетровске, работают 4 центра поддержки семей. 8 144 ребенка-сироты нашли новые семьи. Такой результат стал возможен благодаря сотрудничеству Фонда с Министерством социальной политики Украины и службами по делам детей. Сейчас на портале www.sirotstvy.net размещено более 9 тысяч анкет. В 2016 году запущен новый проект «Наставничество», благодаря которому сироты-подростки смогут опереться на взрослых друзей-наставников и найти свой путь в жизни после выпуска из интерната.