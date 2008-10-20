Ученые развеяли миф о пользе витаминов

Неоднократно ученые сообщали о том, что некоторые витаминные добавки на самом деле не только не продлевают, но и сокращают продолжительность жизни. На сей раз к столь неутешительным выводам присоединились и датские исследователи. Проведя масштабную работу, специалисты так и не обнаружили доказательств того, что антиоксиданты способствуют профилактике болезней.

Принято считать, что витамины А, С и Е, а также бета-каротин могут предотвратить "окислительный стресс" (наблюдается при некоторых серьезных болезнях, включая рак и сердечные заболевания) в тканях организма путем уничтожения свободных радикалов, которые, как полагают, его вызывают.

В исследованиях приняли участие 233 тысячи человек (больных и здоровых). Все они принимали пищевые добавки. Приняв во внимание различные факторы, а также исключив из рассмотрения еще 20 работ, датские ученые пришли к заключению, что витамин А повышает риск преждевременной смерти на 16%, бета-каротин – на 7%, а витамин Е – на 4%. Витамин С, похоже, никак не отражается на продолжительности жизни. По словам ученых, в отношении влияния витамина С и селена необходимы дополнительные исследования.

В итоге ученые заявили, что "не нашли никаких доказательств того, что антиоксиданты способствуют профилактике болезней". Наоборот, утверждают они, витамины А и Е мешают работе естественных механизмов защиты организма.

Не так давно похожее исследование проводили и британские медики. Сегодня свыше 12 миллионов англичан дополняют свою диету витаминами. Однако вопрос о пользе их употребления никогда и никем не поднимался. Британское министерство здравоохранения недавно заявило, что людям следует пытаться получать требуемые их организму витамины через сбалансированную диету и призвало проявлять осмотрительность при приеме больших доз антиоксидантных комплексов.

Представители фармацевтических компаний незамедлительно отреагировали на новые данные. По их мнению, люди ошибочно считают, что добавки являются панацеей от всех болезней. Однако в комбинации с правильной диетой, физическими нагрузками и отказе от курения антиоксидантные добавки могут сыграть значительную роль в сохранении и улучшении общего состояния здоровья.

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