Научно-практическая конференция ”Клинические испытания в Украине”

Пройдет 23-24 октября

В г. Киев, ул. Госпитальная, 12, Конгресс-холл гостиницы "Киевская", 23-24 октября состоится вторая научно-практическая конференция с международным участием "Клинические испытания в Украине". Адрес оргкомитета конференции: 01042, г. Киев, вул.Чигорина, 18. Государственный фармакологический центр Минздрава Украины. Тел.: (044) 284-53-65, тел/факс: 284-82-51.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter