Украина - на 68-м месте по качеству жизни

Украина заняла 68-ю позицию в рейтинге по темпам экономического развития и качества жизни среди 104 стран мира.

Как сообщает Немецкая волна, американское независимое консалтинговое агентство Legatum Institute обнародовало новый список процветающих стран, который создавался с учетом темпов экономического развития и качества жизни в 104 странах мира.

Индекс процветания высчитывали по 44 показателям, главные из которых: конкурентоспособность, здравоохранение и окружающая среда, семейные и религиозные ценности.

По экономическим показателям, Украина попала в высшую часть рейтинга. Однако ее общие позиции значительно ухудшили показатели качества жизни.

Эксперт проекта Раян СТРИТЕР прокомментировал позицию Украины: «Для Украины есть немного хороших новостей и немного плохих. Хорошие показатели имеет рыночный рост, лучшее качество образования. Но достаточно плохие общие показатели качества жизни: проблемы со здравоохранением, защитой окружающей среды, плюс низкая эффективность государственного управления».

Очень негативно на результаты Украины повлияла неспособность системы здравоохранения справиться со стремительным распространением ВИЧ-инфекции. Этот фактор, в частности, связывают со слабо финансируемой медицинской инфраструктурой. Среди позитивов эксперты отметили, в частности, образование.

Как отмечает “Немецкая волна”, среди европейских стран Украина занимает одно из последних мест в рейтинге. Подобные позиции, например, имеет Македония. Лучшие, чем у Украины, позиции в рейтинге имеют Казахстан и Россия – соответственно 56-е и 57-е места. На десяток позиций хуже Украины были оценены позиции Беларуси и Молдовы.

«Украина находится где-то посередине среди постсоветских стран. У нее стабильные позиции, и она имеет все возможности улучшать свои показатели», - убежден Р.СТРИТЕР.

На первом месте рейтинга – Австралия.