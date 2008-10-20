Виннитчина: больной бешенством кот покусал трех человек

В селе Рубань Немировского района Винницкой области трех человек покусал больной бешенством кот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Кот покусал 13 октября 70-летнюю и 33-летнюю женщин, а также 41-летнего мужчину. Животное было сразу убито.

Работники Немировской районной ветеринарной больницы труп кошки направили на экспертизу в Винницкую областную лабораторию, где было подтверждено, что кошка болела бешенством.

Всем пострадавшим сделана прививка против бешенства и сейчас все они находятся на лечении в Немировский центральной районной больнице.