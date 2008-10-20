Ющенко: программы по СПИДу и туберкулезу плохо финансируются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недостаточным финансирование программ, связанных с борьбой с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и наркоманией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, открывая первое заседание координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и наркомании.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что предложенные средства на текущий год, а также те, что предлагаются на следующий, не отвечают угрозам в этой сфере. Он призвал участников совещания сформировать план действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и наркоманией.

В.ЮЩЕНКО отметил, что должны быть четко определены задачи и приоритеты, которые должны реализовываться на основе скоординированных действий всех ветвей власти.

В.ЮЩЕНКО также поблагодарил международные организации за помощь Украине. В частности, он отметил, что Украина ощущает поддержку соответствующих структур ООН. «Я заверяю вас, что Украина открыта для самого широкого сотрудничества с ООН, другими международными организациями в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и наркоманией», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что для него как для Президента борьба с этими негативными явлениями является приоритетом.

Отмечая позитивные шаги в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и наркоманией, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что еще существует много нерешенных проблем и ситуация остается сложной.