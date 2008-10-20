Тернопольщина: Антимонопольный комитет проверит аптеки

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ дал поручение областному управлению Антимонопольного комитета провести проверку и выяснить правомерность внезапного повышения цен на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Федор ШЕВЧУК. По его словам, розничные цены на лекарства на Тернопольщине в среднем выросли на 40%. “Дистрибьюторы объясняют увеличение оптовых цен за счет роста курса доллара. Но этот фактор не может оправдать такого резкого прыжка цен. Ведь с 29 сентября по 9 октября доллар вырос лишь на 12%”, – возмущается Ф.ШЕВЧУК.

Он отметил, что ОАО “Тернопольская фармацевтическая фабрика”, которая является основным производителей лекарств в области, отпускные цены на свою продукцию не повышала. Однако цены на лекарства других отечественных производителей в аптеках области выросли, в частности за счет того, что оптовая цена выросла на 30%. “Такая ситуация угрожает ростом социального напряжения и, что особенно беспокоит, ухудшением здоровья населения. Ведь особенно сильно подорожание лекарств ударило по пенсионерам и многодетным семьям," – добавил Ф.ШЕВЧУК.

Он выразил убеждение, что проверка Антимонопольного комитета поможет исправить ситуацию.