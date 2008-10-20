В Житомире отопительный сезон начали для больниц
11:38, 20 октября 2008Страна
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Задолженности ликвидированы
В Житомире отопительный сезон начали для больниц и объектов социальной сферы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, отопительный сезон в Житомире начат в тех заведениях, которые в нем больше всего нуждаются, также днями начнут подключать к отоплению жилые дома.
"В Житомире уже отапливаются больницы города, детский садик для детей-инвалидов и диагностический центр и ликвидированы 27 млн. гривен задолженности за газ ", - сообщила городской председатель Житомира Вера ШЕЛУДЧЕНКО.
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