В Житомире отопительный сезон начали для больниц и объектов социальной сферы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, отопительный сезон в Житомире начат в тех заведениях, которые в нем больше всего нуждаются, также днями начнут подключать к отоплению жилые дома.

"В Житомире уже отапливаются больницы города, детский садик для детей-инвалидов и диагностический центр и ликвидированы 27 млн. гривен задолженности за газ ", - сообщила городской председатель Житомира Вера ШЕЛУДЧЕНКО.