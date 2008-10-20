Правильное время для приема лекарств

В рецептах, которые выписывают нам врачи, всегда точно указана дозировка препарата, назначенного для приема. Но, увы, точное время приема указано редко, а, между прочим, от этого полезные свойства лекарства сильно уменьшаются. Давайте разберемся в том, в какое время необходимо принимать те или иные лекарства.

Если вы страдаете плохой циркуляцией крови, то с одиннадцати до тринадцати часов вам рекомендовано стараться меньше двигаться, а также оставайтесь в тени в жаркие дни. В эти же часы необходимо проводить лечение людям, имеющим проблемы с тонким кишечником. Именно с одиннадцати до тринадцати часов лечение будет эффективнее всего.

С семнадцати до девятнадцати часов заходящее Солнце будет способствовать лечению спины и почек. Поэтому, лечение людям, страдающим этими заболеваниями, необходимо проводить именно в эти часы.

В период с девятнадцати часов до двадцати одного, на небе появляется Луна. Именно в эти вечерние часы наиболее эффективным будет лечение от фригидности и импотенции.

А вот для лечения кожных заболеваний хорош период с двадцати одного до двадцати трех часов. Неплохо в этот период времени уделить внимание и лечению выпадения волос, так как в этом вам также удастся преуспеть.

В полночь из организма начинают выводиться желчные камни и песок, поэтому период с двадцати одного до двадцати одного часа до часа ночи благоприятен для лечения желчно-почечных заболеваний.

А вот для людей, страдающих болезнями печени, важно обратить внимание на период с часа ночи до трех часов. В этот промежуток времени наступает оптимальный период для принятия лекарственных средств, помогающих печени.

Если говорить о промежутке времени с трех часов ночи до пяти часов утра, то тут необходимо быть особенно осторожными людям, имеющим проблемы с дыхательной системой. Дело в том, что глубокий сон в этот период времени усугубляет проблемы с дыханием. Эти часы являются самыми благоприятными для принятия лекарств людьми, имеющими болезни бронхов и легких. Особенно эффективно лечение для астматиков.

Артериальное давление имеет свое минимальное значение в утренние часы, а также ближе к полуночи, а вот самое высокое давление обычно фиксируется в период с шестнадцати до двадцати часов. Именно, исходя из этих соображений, целесообразнее всего принимать препараты, понижающие давления в период с пятнадцати до семнадцати часов.

Следует также отметить, что прием лекарственного препарата за полчаса до приема пищи, создает благоприятные условия для всасывания этого препарата. Лекарство меньше разрушается и потому действует более эффективно.

Если говорить о препаратах, служащих для стимуляции аппетита и желчеотделения, то эти средства лучше всего принимать за пятнадцать минут до приема пищи.

У людей, страдающих аллергическими реакциями, нарастание гистамина в крови наблюдается со второй половины дня и достигает своего пика в вечерние и ночные часы. Именно поэтому лучше всего принимать противоаллергические препараты именно в это время.

Биоритмы человека можно использовать для диагностики некоторых заболеваний.

Например, для диагностирования язвенной болезни желудка, лучше всего проводить процедуры в период с семи до девяти часов. А вот двенадцатиперстной кишки – в послеобеденное время, а именно в период с тринадцати до пятнадцати часов. В это время указанные выше заболевания наиболее сильно дают о себе знать интенсивными болями. Проводя лечение в определенные часы можно добиться лучших результатов, чем, принимая препараты в другое время. Воспользуйтесь нашими советами и убедитесь в эффективности предложенных советов.