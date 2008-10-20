Как пережить мигрень

Мигрень представляет собой неврологическое заболевание, сопровождающееся головной болью, которую невозможно унять обезболивающими препаратами и такое состояние может держаться от суток до трех. Острые приступы головной боли усиливаются при физических нагрузках, чаще они локализуются в определенной части и носят пульсирующий характер.

Чаще всего, мигрень вызвана наследственной предрасположенностью, а спровоцировать приступ могут такие факторы, как стресс, нервное и физическое перенапряжение; гормональный фон, который изменяется, например, при приеме контрацептивов, при месячных; климатические условия; запахи; нарушение в питании; прием алкогольных напитков.

Если вы знакомы с мигренью не понаслышке, то вам следует соблюдать ряд предосторожностей, которые помогут вам предотвратить появление приступа.

- Откажитесь от длительного просмотра телевизора и работы за компьютером, время, отведенное на эти цели, не должно превышать двух часов в первом случае и сорока пяти минут – во втором.

- Не следует злоупотреблять и телефонными разговорами, особенно когда говорить приходится в основном вам.

- Ваше дыхание должно быть правильным, вдох должен быть коротким, а выдох длительным.

- Старайтесь чаще совершать прогулки по парку и лесу.

- Нельзя забывать и о физических упражнениях, главное, чтобы нагрузки были дозированными.

- Избегайте перенапряжения и переутомления на службе.

- Сон должен быть полноценным, то есть составлять не менее шести-десяти часов.

- Следует отказаться от курения и застолий, предполагающих употребление спиртного.

Конечно же, при частых приступах мигрени следует обратиться за медицинской помощью, следует начать с терапевта, но, в дальнейшем лечением будет заниматься большей частью невролог.

Как правило, проводится комплексное лечение, которое включает в себя медикаментозные средства, иглоукалывание, гомеопатию, психотерапию.

Можно воспользоваться и народными методами, но, и в этом случае все же требуется консультация с врачом-неврологом.

Одну столовую ложку травы зверобоя следует залить одним стаканом холодной воды и довести до кипения, оставляя на огне в течение десяти минут.

После этого средство следует оставить на полчаса остывать и настаиваться, затем процедить. Принимайте отвар по ¼ стакана трижды в день.

Возьмите одну столовую ложку валерианы и три чайных ложки мелиссы, залейте стаканом кипятка, настаивайте в течение пятнадцати минут на водяной бане. Процедите.

Принимайте средство по одной столовой ложке три раза в день. Можно его использовать и при приеме негорячих ванн.

Две чайных ложки травы любистока лекарственного или же чайную ложку его измельченного корня залейте стаканом кипятка, настаивайте в течение семи часов.

Принимать средство следует на протяжении двух дней по три-четыре раза.

Две чайных ложки травы прострела раскрытого залейте стаканом кипяченой воды и настаивайте в теплом месте в течение суток, после чего настой процедите и охладите.

Полученное количество настоя следует использовать на протяжении дня.

Можно залить одним стаканом кипятка одну чайную ложку укропа огородного и оставить на два часа для настаивания.

Пить средство следует в течение дня вместе с осадком.

Можно воспользоваться и специальной гимнастикой, которая поможет вам справиться с приступом.

1.Данное упражнение можно проводить, как с открытыми глазами, так и с закрытыми.

Приподнимайте поочередно брови, сначала левую, затем правую по пять раз каждую. Можно помогать себе рукой.

2.Закройте глаза. Сделайте вдох и опустите глаза вниз, при выдохе – расслабьтесь.

3.Сдвиньте брови и зафиксируйте их положение на одну-две секунды, затем расслабьте.

Повторяйте упражнение пять раз.

4.Сделайте хороший зевок, широко раскрыв рот.

5.Подвигайте челюстью влево-вправо, как при жевании, по пять раз в каждую из сторон. Немного передохните и повторите упражнение еще раз.

6.Опустите подбородок к груди, поворачивайте шею вправо, влево, вперед и назад, как бы растягивая ее.

7. Помассируйте затылочную часть головы, верхний отдел шеи, височные мышцы и плечи.

Все предложенные методы борьбы с мигренью должны вам принести долгожданное облегчение.

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