Налоговая начала оперативные проверки аптек

Налоговые органы в связи с повышением цен на лекарства начали оперативные проверки аптек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Наталия РУБАН.

«С сегодняшнего дня мы начали оперативные проверки на предприятиях розничной торговли – в аптеках. Контроль будет проводиться ежедневно, и по итогам дня мы будем сообщать результаты и информировать правительство», - подчеркнула она.

"У налоговой администрации будет достаточно вопросов к субъектам, которые на сегодняшний день необоснованно увеличивают цены, но при этом никаких налогов государству не платят. Вы знаете, что у нас есть критерии рисков, по которым мы отбираем субъектов хозяйствования. Именно эти предприятия включены у нас в план-график документальных проверок IV квартала", - сказала Н.РУБАН.

Она также сообщила, что поручения о проведении проверок предприятий, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю медпрепаратами, направлены региональным представительствам Государственной инспекции по контролю за ценами, Государственной санитарной службы, ГНАУ, МВД, Госинспекции по контролю качества лекарственных препаратов.

Кроме того, Гоинспекция по контролю за ценами начала проверки правильности установления цен на лекарственные препараты, сообщила заместитель главы госинспекции Лариса ЕФИМОВА.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю в Украине подорожали лекарства, в среднем, на 70-90%. 17 октября правительство ограничило до 10% оптовую надбавку и до 25% - розничную надбавку на цены на лекарства.