У отечественных производителей лекарств - льготы по кредитованию

Правительство предоставило отечественным производителям лекарственных средств льготы по кредитованию для оплаты контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответственного решения на заседании Кабинета министров 17 октября сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Геннадий ПАДАЛКО.

«Вчера были приняты решения в пользу отечественных производителей. Было постановление о льготных условиях получения кредитования для проплаты контрактов… Государственной налоговой администрации и Министерству финансов было поручено (на заседании Кабмина – УНИАН) ускорить погашение задолженности по акцизному спирту», - заявил Г.ПАДАЛКО.

Кроме того, он подчеркнул, что в Украине планируется осуществлять жесткую политику государственного протекционизма для отечественных производителей лекарственных средств, поскольку с ними существуют реальные механизмы урегулирования вопросов, в том числе и ценовых, в случае возникновения каких-либо проблем.

«В ближайшее время мы эту политику реализуем в виде госпрограмм поддержки отечественного производителя», - подчеркнул Г.ПАДАЛКО.

Он также поблагодарил отечественных производителей лекарств за то, что они не подняли цены на лекарства, как это сделали дистрибьюторы импортных медпрепаратов.