В Украине создадут Госреестр медпрепаратов

В Украине для общего пользования планируют создать Государственный реестр медицинских препаратов с указанием максимальных розничных цен лекарств отечественного и импортного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Геннадий ПАДАЛКО.

Он сообщил, что соответствующее решение правительства уже принято, такой реестр необходим для недопущения необоснованного завышения цен на лекарства.

Г.ПАДАЛКО отметил, что реестр будет находиться в аптеках, покупатели будут иметь свободный доступ к нему, и таким образом смогут контролировать цены на лекарства.

Кроме того, он сообщил, что утвержден новый порядок государственной регистрации граничного уровня цен на лекарства, и отныне субъект, который будет реализовывать препарат отечественного или импортного производства, должен будет объявить, «по какой ценовой политике он будет продаваться».

«Государственные органы, проверив соответствие цены и качества препарата, будут делать вывод, насколько нужен этот препарат (на рынке – УНИАН)», - подчеркнул Г.ПАДАЛКО.

Он отметил, что на сегодняшний день на рынке существует очень много практически аналогичных лекарств, и потребителю очень сложно выбрать необходимый.

«Здесь прямая функция государства - дать возможность населению покупать качественные вещи... Мы это будем регулировать и механизмом цены. Цена будет соответствовать качеству препаратов», - подчеркнул Г.ПАДАЛКО.