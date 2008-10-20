Государство будет регулировать наценки на 70% лекарств

Наценки на 70% основных лекарственных средств будут регулироваться государством.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и медицинских изделий Константин КОСЯЧЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Он также добавил, что еще до вчерашнего дня государственному регулированию подлежали всего 17% лекарственных средств. По словам К.КОСЯЧЕНКО, регулирование государством более широкого перечня лекарств позволит сдержать рост цен на них.

Кроме того, заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и медицинских изделий отметил, что принятые вчера на внеочередном заседании правительства решения будут способствовать стабилизации цен на лекарства, а «люди, которые были поражены этим недобросовестным поведением дистрибьюторов и аптек, увидят уже сегодня то, что лекарственные средства будут удешевлены, потому, что никаких экономических оснований для повышения цен не было».

***С понедельника, 20 октября, в Секретариате Кабинета Министров Украины начинает работать «горячая» телефонная линия по вопросам преодоления роста цен на лекарственные препараты.

Со всеми вопросами, которые касаются цен на лекарства, граждане могут обращаться по многоканальному телефону: 8 (044) 256-78-08.

Также Секретариат Кабмина просит граждан сообщать на “горячую” линию о внезапных повышениях цен на лекарства.