Смертельный алкоголь: от отравлений суррогатом умерло уже 35 людей

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«Госпродпотребслужба обратилась в Государственную фискальной службу, Министерство внутренних дел Украины, областные государственные администрации и Киевскую городскую государственную администрации с просьбой принять безотлагательные меры по усилению борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольных напитков», - говорится в сообщении.

Читайте такжеХарьковчанин, подозреваемый в изготовлении ядовитого алкоголя, объявлен в розыск

В пресс-службе отметили, что с 21 по 29 сентября в Харьковской области зарегистрировано 58 случаев отравления суррогатами алкоголя. Из общего количества пострадавших 25 человек умерли. В Донецкой области зарегистрировано 9 случаев отравления, из них 5 с летальным исходом. Также 5 человек умерло в городе Николаеве. Всего зарегистрировано 72 случая отравления, из которых 35 смертельные.

В ведомстве отметили необходимость проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем, и призвали граждан ни при каких обстоятельствах не покупать и не употреблять алкоголь неизвестного происхождения.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Читайте такжеВ интернете в свободном доступе украинцам продают контрабандный и некачественный алкоголь

Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, которое повлекло тяжкие последствия).

27 сентября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что установили вероятного производителя суррогата - 27-летнего харьковчанина. Следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели 3 обыска в местах, где предположительно изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.