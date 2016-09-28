Наиболее интенсивно с неподконтрольной территории выезжали высокообразованные люди - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАН Украины, аналитик Анна Гвелесиани, представляя результаты исследования "Положение внутренне перемещенных лиц и их интеграция в принимающие общины".

Она отметила, что по данным Министерства социальной политики, по состоянию на 26 сентября 2016 года на учет взято около 1 миллиона 700 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма.

По словам эксперта, в течение 2016 года, после двухлетнего постоянного роста, численность переселенцев стабилизировалась.

"Сегодня значительного наплыва внутренне перемещенных лиц не наблюдается. Переселенцы в основном концентрируются в ближайших к зоне конфликта территориях и частично в столичном регионе. Наиболее интенсивно с неподконтрольной территории выезжали высокообразованные люди. Почти 50% переселенцев имеют высшее или незаконченное высшее образование", - сказала Гвелесиани.