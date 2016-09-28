Полезные свойства яблочного уксуса: помогает сбросить вес и восстановиться после нагрузок

Исследователи из компании Precision Nutrition обнаружили: он положительно влияет на пищеварение, состояние кожи и освежает дыхание. Кроме того, данный вид уксуса помогает сбросить вес. Также он делает костный бульон полезнее, пишет Меддэйли.

Читайте такжеПродукты, ускоряющие обмен веществ в организмеСпециалисты рекомендуют растворять в воде 2 чайные ложки яблочного уксуса и употреблять перед едой. Однако эксперты предупреждают: злоупотребление уксусом опасно для желудка.

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Согласно данным предыдущих исследований, уксус богат антиоксидантами, которые тормозят процесс старения. Он замедляет процесс развития рака и нейродегенеративных заболеваний. Еще уксус обладает противовоспалительными свойствами, уменьшает степень воздействия диабета на организм. Есть данные и о том, что уксус помогает спортсменам восстановиться после сильных физических нагрузок.