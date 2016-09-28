Минздрав направит на лечение за рубежом 30 граждан

Как сообщили УНИАН в Минздраве, комиссия по вопросам направления на лечение за границу рассмотрела дела 34 пациентов, заболевания которых не лечатся в Украине. Направление в зарубежные клиники и оплата лечения будут предоставлены 30 гражданам, 13 из которых дети.

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Возможность оплатить пациентам услуги иностранных клиник появилась благодаря дополнительным средствам, которые Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил государственную программу “Лечение граждан Украины за рубежом”.

Как известно, в зарубежные клиники по программе КПКВК 2301360 «Лечение граждан Украины за рубежом» направляются пациенты, которые не могут получить медицинскую помощь в условиях учреждений здравоохранения Украины. Поводом к лечение за рубежом становятся преимущественно онкологические, нейрохирургические и кардиохирургические заболевания, а также врожденные аномалии развития.