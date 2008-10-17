В Польше решили приватизировать систему здравоохранения

Глава государства Лех Качиньский инициирует проведение общенационального референдума относительно приватизации системы здравоохранения. О получении соответствующего обращения от президента сообщил представитель Сената страны Здзислав Иваницкий.

Председатель президентской канцелярии Петр Ковнацкий отметил, что на референдуме поляки должны были ответить на вопросы: поддерживают ли люди переход системы здравоохранения страны на коммерческую основу, которая может привести к приватизации отрасли? По его информации, народное волеизъявление могло бы состояться 10-11 января 2009 года.

Польский закон о референдуме предусматривает, что Сенат принимает решение относительно его проведения в 14-дневной срок с момента представления президента страны.

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