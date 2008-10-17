В Одесской области из-за отравления грибами госпитализирована семья

В Одесской области в результате отравления грибами в тяжелом состоянии госпитализирована семья – родители и двое детей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 16 октября около 12.30 в Одесскую областную больницу и детскую областную больницу из города Березовка были госпитализированы в тяжелом состоянии четыре человека: двое 34-летних родителей и двое их детей, 1994 и 1998 годов рождения.