Фонд Ахметова организовал визит онкологов в европейские онкоклиники

Фонд Рината Ахметова “Развитие Украины» организовал рабочий визит ведущих специалистов Донецкой области в сфере онкологии в современные онкологические клиники и отделения Европы для возможности усовершенствовать работу онкологической службы. Группа изучала опыт работы ведущих специалистов по онкологии Франции и Германии.

Целью этой поездки, профинансированной из средств Благотворительного фонда «Развитие Украины», было участие в конференции на тему: «Обеспечение функционирования ПЭТ-центров и современных радиологических отделений». Перед группой украинских медиков стояли конкретные задачи - изучение системы работы лучших европейских клиник и онкологических центров, определение наиболее эффективной системы использования высокотехнологического оборудования в организации диагностики и лечения онкозаболеваний, изучение менеджмента системы работы с пациентами.

За несколько дней члены делегации посетили госпиталь Pompidou в Париже, ознакомились с работой ПЭТ-центра этого лечебного учреждения: изучили особенности необходимого для функционирования ПЭТ/КТ помещения, используемого оборудования, штатного расписания, особенности отбора пациентов, особенности прохождения процедуры ПЭТ/КТ пациентами с онкологическими заболеваниями. Провели анализ качественных характеристик полученных при ПЭТ/КТ изображений легких, костно-мышечной системы и тд.; ознакомились с производством современного диагностического оборудования на заводе компании Siemens в городе Кемнат (Германия), в основных цехах завода производится сборка узлов и компонентов современной радиологической аппаратуры: компьютерных томографов, ПЭТ/КТ (Biograph), а также линейных ускорителей (Symbia SPEKT, ARTISTE Solution). На проведенной презентации делегатам представили историю завода, процесс создания бункера, особенности и преимущества линейных ускорителей фирмы Siemens. Посетили Университетскую клинику в городе Эрланген, в которой установлено оборудование, изготовленное компанией «Siemens», функционирует кабинет ПЭТ/КТ, а также кабинет гамма-камеры объединенную с КТ Symbia Т6.

В рамках поездки рабочая группа присутствовала при проведении процедуры лечения злокачественной опухоли кишечника при помощи Cyber Knife.

Украинские медики также посетили компанию BrainLAB в Мюнхене, которая считается пионером в области радиохирургии. Специалистами компании была проведена презентация основных достижений по разработке современных компьютеризированных медицинских технологий. В частности, на специализированной выставке компанией была представлена система Novalis Tx – это универсальная платформа как для лучевой хирургии так и для лучевой терапии.

Изучение украинскими медиками опыта работы лучших клиник и онкодиспансеров Европы – это важная составляющая реализации проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний».