Князевич: за 2 года медицинское образование будет реформировано

Медицинские учреждения Украины и высшие учебные заведения, которые готовят специалистов в отрасли медицины, в ближайшие два года будут реформированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на встрече со студентами Харьковского национального медицинского университета.

В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул проблемы медицинской отрасли в целом и на качества подготовки медперсонала в частности. «За последние 17 лет мы очень сильно потеряли в качестве подготовки врачей, поэтому в ближайшие два года планируется ряд серьезных реформ в системе здравоохранения», - сообщил министр.

Он также информировал студентов об изменениях в системе образования. В.КНЯЗЕВИЧ заверил, что выпускники медицинских вузов Украины в ближайшее время будут иметь дипломы европейского образца. «Мы меняем подходы к специализации, или так называемой резидентуре. Отныне нужно будет учиться дольше, чтобы вузы выпускали готовых специалистов», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министерство здравоохранения, добавил В.КНЯЗЕВИЧ, планирует уменьшить количество медицинских специальностей, которых на сегодня насчитывается около 120. «Мы имели медицину, которая на определенном этапе удовлетворяла наши потребности, но нужно переходить на новые стандарты», – заявил он.

Министр здравоохранения Украины коснулся также вопроса распределения выпускников медицинских вузув, проблемы дефицита кадров и бытовых условий студенчества. В.КНЯЗЕВИЧ пообещал, что все эти вопросы будут учтены в новом законе о высшем образовании.