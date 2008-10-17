Офисная работа так же вредна, как и курение

Долгое сидение за столом не менее вредно для здоровья, чем курение и длительное пребывание на солнце, заявил профессор Марк Гамильтон из университета Миссури. Миллионы людей, просиживающих часами в офисе и двигающихся менее чем 30 минут после работы, для того чтобы добраться до дома и развалиться на диване перед телевизором, автоматически увеличивают свои шансы на возникновение диабета, ожирения и, как следствие, проблем с сердечно-сосудистой системой.

"Наше будущее вызывает серьезное беспокойство, - пишет профессор Гамильтон в заметке, опубликованной в ноябрьском номере журнала Diabetes. - Многие из нас просто не осознают огромную потенциальную угрозу долгого сидения. Результаты моего исследования наглядно демонстрируют, что постоянно сидеть на месте также опасно как и курить. Я рассматриваю сидение в течение продолжительного времени с таким же неодобрением, как специалист-онколог относится к длительному пребыванию на солнце".

Что делать? Стараться двигаться как можно чаще в течение рабочего дня. По заверениям ученых, встав и пройдя к своему коллеге, чтобы прояснить возникший вопрос, вместо того чтобы послать ему сообщение по чату или электронной почте, вы снижаете риск развития диабета.

По результатам другого исследования, проведенного специалистами Международного института диабета в Мельбурне, выяснилось, что даже 2 часа активных физический занятий в день не смогут в полной мере компенсировать то, что "остальные 22 часа проводятся, сидя на пятой точке".

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