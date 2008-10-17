США выделят Украине $ 175 млн на борьбу с биотерроризмом

Министерство обороны США выделит Украине 175 миллионов долларов на борьбу с биотерроризмом.

Об этом сообщает сегодня газета «Дело» (№ 189 от 17 октября 2008 года).

Предполагается, что на эти средства в Украине будут оснащаться химические лаборатории, а также создаваться хранилище для патогенных микроорганизмов.

По информации газеты, Агентство Министерства обороны США по уменьшению угрозы (DTRA) уже подписало контракт с компанией Black&Veatch, которая занимается разработкой и настройкой электронной системы наблюдений за заболеваниями.

Планируется, что Black&Veatch снабдит украинские лаборатории новым диагностическим оборудованием, которое сможет вовремя выявить особо опасные патогенные микроорганизмы, предотвратить эпидемии и потенциальные пандемии вследствие биотерроризма», - пишет «Дело».

Кроме того, в Украине планируется построить постоянное безопасное хранилище для микроорганизмов на базе одного из существующих научно-исследовательских институтов. «Это уже вторая фаза Программы уменьшения биологической угрозы в Украине», - отмечает газета.