В Луганском роддоме открыто современное отделение реанимации

В Луганском городском роддоме вчера торжественно открыто отделение первичной реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оборудованное новейшим реанимационным оборудованием.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, медицинское оборудование стоимостью 1 млн. 300 тыс. грн. передало отделению ООО „ТНК-ВР Коммерс” в рамках выполнения соглашения о социальном партнерстве между Луганской облгосадминистрацией, облсоветом и этой компанией.

По данным облгосадминистрации, Луганскому роддому переданы инкубаторы для новорожденных, мониторы пациента «ТРИО», пульсооксиметры, шприцевые инфузионные насосы, анализатор газов крови и электролитов, а также ультразвуковую диагностическую систему в комплекте с тремя датчиками, которая позволит существенно уменьшить пренатальную смертность и выхаживать новорожденных с чрезвычайно малым весом в 500 г.

Справка УНИАН. В Луганской области действует 5 роддомов и 37 родильных отделений. В последнее время в регионе наблюдается позитивная динамика роста рождаемости. Ежегодно в Луганской области появляется на свет свыше 20 тысяч малышей.