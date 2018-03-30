Украина всемеро увеличит финансирование программы по преодолению ВИЧ/СПИДа

Украина в 7 раз увеличит финансирование программы по преодолению ВИЧ/СПИДа.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ на пресс-конференции, посвященной подписанию общего заявления о партнерстве в расширении услуг заместительной поддерживающей терапии для инъекционных потребителей наркотиков между представителями Министерства здравоохранения Украины и международных организаций, которые работают над проблемами преодоления ВИЧ/СПИДа.

Посол Марк Дайбл, Координатор Чрезвычайной инициативы Президента США по предоставлению помощи в борьбе по ВИЧ/СПИДу отметил позитивные сдвиги, которые в последнее время демонстрирует Украина в решении этой сложной проблемы. Особенное внимание он акцентировал на усилиях украинского Правительства по внедрению программы на 2009-2013 гг., которая в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.

Соединенные Штаты Америки – самый крупный донор среди 50-ти стран Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, который финансирует две программы в Украине с бюджетом свыше 250 млн.дол. США.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич, в свою очередь отметил, что Украина, демонстрируя продвижение вперед, все же имеет еще достаточно много проблем. Поэтому, государство не полагается лишь на международную помощь. Проект новой общегосударственной программы по противодействию ВИЧ/СПИДу на 2009-2013 года предусматривает увеличение государственного финансирования соответствующих мероприятий почти в 7 раз. Среди прочего предусмотрено обеспечение предоставления заместительной поддерживающей терапии для лечения свыше 20 тысяч наркозависимых пациентов. “К сожалению, Украина не может похвастаться большими достижениями в решении этой проблемы, но кропотливая настойчивая работа длится, и постепенно заместительная терапия войдет в жизнь. Сегодня мы работаем над проблемой удешевления лечения для больных”, - заявил Василий Князевич. Он прибавил, что в новом бюджете заложены существенные средства, которые получат пациенты в случае принятия главного финансового документа страны на следующий год.

По данным Минздрава Украины, количество зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИДа в сентябре в 2008 г. составляла 134 тыс. 717 лиц. Темпы роста заболеваемости в Украине являются одними из наивысших в мире, и, начиная с 1994 г. ежегодно увеличиваются на 33%. Специалисты прогнозируют, что при таких условиях до 2014 года ВИЧ-позитивный статус будут иметь 820 000 граждан, то есть 3,5% взрослого населения Украины.

Все технические, финансовые, социальные вопросы, связанные с преодолением ВИЧ/СПИДа, необходимо решать совместными усилиями, - считает представитель Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Андреас Тамберг, - лишь таким образом возможно будет контролировать распространение болезни в мире. Особенное внимание собравшихся он обратил на увеличение количеству резистентных больных, что значительно осложняет и удорожает лечение. Поэтому для Украины, которая не имеет достаточно финансовых ресурсов на преодоление эпидемии, на первое место выходит вопрос профилактики распространения ВИЧ/СПИДа. Особенную обеспокоенность международного сообщества вызывает проблема возмещения НДС по грантовой помощи, которая предоставляется Глобальным фондом, невзирая на подписанные Украиной обязательства относительно освобождения всех товаров и услуг, которые закупаются за средства Глобального фонда от НДС. Ведь миллионы долларов, которые забирает государство в виде налога, должны были бы идти непосредственно на лечение и поддержку больных. По словам господина Тамберга, согласно результатам оценки эффективности использования выделенных Глобальным фондом средств, до конца квартала станет понятно или продлит фонд финансирования программ по борьбе со СПИДом в Украине на последующие три года.

По информации исполнительного директора Международного Альянса ВИЧ/СПИДа у Украины Андрея Клепикова, около 60 тысяч потребителей инъекционных наркотиков нуждаются в лечении. “На сегодня свыше 1500 наркозависимых пациентов получают эффективное лечение в 52 медицинских заведениях Украины. Мы планируем до конца года увеличить эту цифру до 3000, а в следующем году обеспечить лечением 5000 пациентов, которые срочно в этом нуждаются. Без финансовой поддержки Глобального фонда и Агентства международного развития США сегодня этого невозможно было бы сделать”, - отметил Клепиков.

В завершение встречи представители Минздрава Украины и международных организаций подписали общее заявление, где задекларировали намерения продлить тесное сотрудничество в преодолеваемые распространения ВИЧ-инфекции. В заявлении, в частности, отмечается: “Стороны, которые подписали это Заявление, согласились продолжать тесное сотрудничество в мероприятиях, которые должны укрепить средства национального реагирования Украины на проблему СПИДа, в том числе, путем расширения доступности качественных услуг заместительной поддерживающей терапии на основе использования метадона для инъекционных потребителей наркотиков”.