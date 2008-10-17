Большие дозы алкоголя уменьшают мозг

Ученые из колледжа Велсли (Wellesley College) в ходе длительных исследований пришли к выводу, что чем больше выпивает человек, тем меньше становиться объем его головного мозга.

Специалисты проводили наблюдения, начиная с 1971 года. За это время было опрошено и взято анализы у 1, 8 тысяч человек, которые кроме анализов также отвечали на вопрос, какое количество алкоголя они употребляли в течение недели.

Оказалось, что чем чаще и больше пьет человек, тем быстрее уменьшается его мозг. Хотя ранее считалось, что умеренное потребление алкоголя способно позитивно влиять на мозг и предупреждать сердечно-сосудистые заболевания.

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