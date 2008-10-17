Вовнутрь живой клетки вживили компьютер

Американские ученые из Калифорнийского технологического института заявили о том, что им удалось собрать компьютер из молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК) внутри живой клетки. Созданный компьютер способен, по словам биологов, выполнять логические операции, находясь внутри живой клетки, а также может реагировать на сигналы извне и изнутри нее.

Специалисты сообщают, что для создания уникального биокомпьютера они использовали короткий фрагмент РНК - молекулы, передающей генетическую информацию в клетке - способный присоединяться к определенным видам молекул, и играющий роль приемника входящего сигнала. При этом молекула ферментативной РНК трансформировала этот сигнал, а специальная молекулярная последовательность работала как трансмиттер.

Разработка американских ученых может найти широкое применение в биотехнологических системах и в медицине, в том числе в диагностике рака и доставке лекарств в нужную точку организма.

РИА Новости