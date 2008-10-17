Почему человек заикается?

Почему-то принято считать, что заикание у людей возникает по причине сильного эмоционального потрясения. Действительно, такое может произойти, но лишь в редких случаях. Но, в целом заикание вызвано совершенно другими причинами и является внешним проявлением наличия проблем в состоянии здоровья. А возникают они, в подавляющем большинстве случаев, на фоне патологии при развитии и формировании структур головного мозга.

Чаще всего, в девяноста процентах случаев, заикание развивается у детей в возрасте от двух до пяти лет, именно в тот период, когда происходит формирование сложных мозговых связей. А вот истинная причина заикания так до конца и не установлена.

Даже в том случае, когда проблемы с речью возникают на фоне испуга, то он лишь являются толчком, но предпосылки к этому уже присутствовали.

О каких предпосылках идет речь? Это могут быть поражения головного мозга в раннем возрасте, и это является основной причиной, также можно говорить о нарушениях в эмоционально-волевой сфере и о наследственности.

Травма мозга ребенка может быть вызвана тяжелым протеканием беременности матери, осложнения в родах или инфекционные заболевания в первые месяцы жизни.

Если же говорить о наследственном факторе, то это не означает того, что заикание передается на генном уровне. Здесь имеется в виду то, что ребенок может унаследовать определенный тип нервной системы одного из его родителей, который и является причиной наличия у него речевого дефекта.

К профилактическим мерам в борьбе с заиканием относится материнская забота о собственном здоровье в период беременности.

Если же уберечь ребенка от этой напасти все же не удалось, то следует серьезно заняться его лечением, а не надеяться на то, что «само рассосется».

Не стоит надеяться и на помощь «бабушек», которые лечат своими методами, при помощи молитв, заговоров и т.д.

Даже если вам удастся достигнуть определенных успехов, что случается крайне редко, то радовать они вас будут непродолжительный период, а чаще это и вовсе не помогает.

Поэтому, с заиканием лучше сразу же обратиться за помощью к официальной медицине.

Причем сделать это следует в любом возрасте.

Запишитесь на прием к врачу-психоневрологу, который назначит проведение диагностики.

После полученных результатов доктор займется проведением комплексного лечения, которое включает в себя прием медицинских препаратов, физиотерапию, иглоукалывание, массаж и психотерапию.

В процессе лечения, для достижения максимальных успехов, приглашаются специалисты других профилей. При проведении лечебного курса человеку помогают избавиться от комплексов, учат правильному дыханию, технике речи и т.д.

Как правило, курс лечения занимает месяц-полтора.

Безусловно, добиться стопроцентной гарантии излечения от заикания никто дать не может, тем более, что возможен рецидив при определенных условиях, например, при наличии стресса.

Но, все же результаты комплексного лечения обнадеживают.

Чтобы избежать серьезных последствий в будущем, важно уделить вопросам лечения заикания у детей, особенно в подростковом возрасте максимум внимания.

В противном случае можно ожидать развития у них тяжелой формы неврозов.

Ведь, зная о своей проблеме, у ребенка появляется чувство страха, волнение, что приводит к еще большим нарушениям речи. Самостоятельно преодолеть проблему ребенок не в состоянии, поэтому родителям обязательно нужно ему помочь.

Следует заметить, что медики отмечают тот факт, что дети могут начать заикаться, просто подражая кому-либо. Такое случается в тех случаях, когда между здоровым и заикающимся ребенком первый перенимает его манеру речи.

Чтобы вернуть речевые навыки в нормальное русло в этом случае также требуется помощь специалиста.