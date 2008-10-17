Ивано-Франковщина закупит уникальное оборудование

Ивано-Франковский горсовет разрешил приобрести в лизинг уникальное оборудование для лечения сосудистых патологий, которого нет в Западном регионе Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, в соответствии с решением, принятым вчера, 16 октября, планируется приобрести в лизинг на 2 года ангиограф для Ивано-Франковской центральной клинической больницы, при помощи которого медики смогут лечить сосудистые заболевания. Стоимость оборудования составляет 8,5 млн. гривен.

Ежегодно в Ивано-Франковске регистрируется 18,6 тысячи случаев патологии органов кровеносной системы, из них свыше трех тысяч - сердечных заболеваний.