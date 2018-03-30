За 10 лет количество алкоголиков в Украине выросло в десять раз. Обвиняется реклама...

Мощная реклама пива и слабоалкогольных напитков приводит к стремительному росту в Украине количества алкоголиков - цифра выросла в 10 раз за последние 10 лет. Особенно опасен этот процесс для молодежи, убеждены народные депутаты. Они решили ограничить алкогольную рекламу и объемы продаж спиртных напитков. Чиновников поддерживают и врачи, которые говорят о распространении пивного алкоголизма (он уже поразил 15 – 25% население).

И этому способствует реклама спиртного напитка. Как часто сегодня молодежь пьет разрекламированные слабоалкогольные напитки - так называемые алкомиксы и пиво? Чем они вредны для организма подростков? Какое место среди европейских стран по объемах рекламы и продажи алкоголя занимает Украина? Поможет ли ограничение рекламы слабоалкогольных напитков и пива уменьшить его потребление среди молодежи?

Львов— едва не единственный город в мире, где под носом у городской власти ежедневно спивается молодежь

По информации главного нарколога Министерства здравоохранения Украины Анатолия Виевского, в Украине 1% подростков 12-13-ти лет ежедневно употребляют алкогольные напитки. Молодежь с бутылкой пива можно видеть на улице, возле метро, в парках, на пляже. Во Львове вокруг помещения городского совета есть несколько летних ресторанчиков, часть из них принадлежит львовским депутатам. Разрешение на их установку предоставила мэрия. Везде там продают алкогольное пиво. На скамейках под стенами Ратуши ежедневно сидят молодые люди, даже подросткового возраста, с бутылками слабого алкоголя.

Мер, его подчиненные, депутаты, выходя и заходя в помещение горсовета, постоянно могут наблюдать за тем, как молодые львовяне на их глазах спиваются. Ни разу вопросы о внедрении каких-либо мероприятий, которые бы препятствовали распространению пивного алкоголизма на улицах города, на сессии не рассматривали. Правда, приняты решения о ликвидации киосков возле учебных учреждений, но, как рассказал начальник управления здравоохранения горсовета Владимир Зуб, взрослые люди продают детям пиво из-под прилавка. Потому нужно прежде всего изменять отношение общества к проблеме алкоголизма в целом, особенно в раннем возрасте. «Нельзя бороться лишь профилактическими мероприятиями, должна быть регуляция государством рекламы пива и влияния на сознание людей».

Во львовские больницы с алкогольным отравлением достаточно часто попадают дети в возрасте 10-11 лет. Уже можно говорить о таком ужасном явлении во Львове как детский алкоголизм.

Понятно, что площадь Рынок — центральная и привлекательная для туристов историческая часть города, во всем мире на центральных площадях функционируют летние ресторанчики и кофейни, где приятно посидеть и отдохнуть. Однако же не под стенами мэрии. В том же таки Кракове городская власть расположена не в стенах Ратуши. Львовские чиновники не знают, как быть в этой ситуации и кивают в сторону центральной власти, мол, нужны законы. А возможно стоит хотя бы из чего-то начать и самим.

Украина - едва ли не единственное европейское государство, где свободно и мощно через телевидение навязывают пиво и слабоалкогольные смеси молодым людям, утверждает народный депутат Наталия Королевская, один из авторов законопроекта, который ограничивает рекламу и продажу алкогольных напитков. «Молодежь раньше пила сладкие напитки, а теперь так же спокойно пьет слабоалкогольные напитки. Это нонсенс. Потому мы решили подать законопроект, который ограничивает места продажи слабоалкогольных напитков».

Образ потребителя

Молодой мужчина со средним доходом - это обобщенный образ потребителя слабоалкогольных миксов, говорит Александр Капустюк, руководитель отдела маркетинга одной из компаний, которая специализируется на изготовлении газированных напитков и минеральной воды. «На рынке слабоалкогольных напитков есть две категории: премиальные и на человека со средним достатком. Мы очень осторожно относимся к закону о рекламе, потому мы не рекламируем. Бюджет от рекламы слабоалкоголки очень маленький о сравнению с другими категориями напитков (мин. вода и газированные напитки)».

Бутылка пива приравнивается к 100 граммам водки

Пиво или слабоалкогольные миксы, если их пить постоянно и в большом количестве, так же вредны для организма, как и горячительные спиртные напитки, отмечает врач-нарколог Александр Юрченко. Слабоалкогольные напитки даже опаснее - к ним быстрее привыкают. «Молодые люди, их окружение и родные уже не считают пиво слабоалкогольным напитком. Это воспринимается как игрушка. А к пиву, кстати, вырабатывается зависимость, ведь там есть спирт. Бутылка пива – это 100 граммов водки. В юном возрасте зависимость может появиться значительно быстрее, чем в зрелом, даже за несколько месяцев. Разрушается нервная система, человек как личность деградирует».

«Сухой закон» для рекламодателей алкогольных напитков в Польше

В Польше 26 лет назад парламент проголосовал за законопроект, который сегодня считается «сухим законом» для рекламодателей спиртных напитков. Он фактически запрещал рекламу алькоголя. Правда, принимали данный закон во времена, когда в стране было военное положение, внедренное генералом Войцехом Ярузельским. Впоследствии парламентарии смякчили настоящий документ, позволив рекламировать пиво. Правда, с некоторыми предостережениями. «По статистическим данным, рядовой поляк выпивает за год 90 литров пива, которое дает Польше десятое место в мире, а пятое в Европе. В прошлом году все телеканалы Польши получили за рекламу 2,5 млрд. евро . За рекламу пивные заводы заплатили 71 млн. евро».

Законом не поможешь

Законодательно отбить охоту молодежи употреблять слабоалкогольные миксы и пиво невозможно, утверждает юрист Татьяна Монтян. «Корень зла» в том, что подросткам нечем себя занять, вот и приходится днями пить пиво. «Нужно строить спортивные площадки, создавать бесплатные секции, всевозможные клубы по интересам, чтобы людям было чем заниматься. Этого делать никто не хочет. Напротив – ликвидируется то, что уже есть. Проблема не в напитках, а в том, что человек ищет себе любой модификатор сознания».

По данным Министерства здравоохранения Украины, сегодня в Украине 1% детей 12-13 лет ежедневно употребляют алкогольные напитки.

Наталья Коваленко Надежда Шерстюк

radiosvoboda.org