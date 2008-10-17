Многие овощи и фрукты в Германии - опасны для здоровья

Многие овощи и фрукты в Германии содержат опасное для здоровья количество химикатов

Вегетарианство в Германии не гарантирует здоровья. Если верить результатам репрезентативного "Мониторинга продуктов питания" за 2007 год, которое опубликовало Федеральное ведомство по защите прав потребителей, то жителям ФРГ полезнее пить пиво и закусывать его салом.

Дело в том, что, как установили специалисты, многие сорта овощей и фруктов в Германии содержат превышающее максимально допустимую дозу количество химикатов, что представляет опасность для здоровья. Особенно это касается яблок, кочанного салата, шампиньонов, различных сортов капусты.

Так, в 10 процентах протестированного листового салата содержание ядохимикатов превышало максимально допустимую дозу, а вредное для здоровья количество нитратов было выявлено в 23 процентах продаваемого в Германии салата.

Остатки различных ядохимикатов были обнаружены в 80 процентах проверенного салата и в большей части протестированных помидоров. Эксперты утверждают, что даже при одноразовом употреблении в пищу такого кочанного салата, помидоров или листовой капусты у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Не рекомендуется покупать и готовые овощные или фруктовые салаты. Специалисты установили, что в нарезанных овощах и фруктах могут содержаться патогенные микробы, в частности фекальные бактерии. Эти микроорганизмы, которые могут стать источником инфекционных заболеваний, особенно часто встречаются в проросших зернах - в каждой четвертой протестированной упаковке.

Плохие оценки по гигиене получили не только фруктово-овощные прилавки. В масле каждой четвертой проверенной банки рыбных консервов, продаваемых в Германии, превышается установленная законом норма содержания бензпирена. Это вещество считается возбудителем рака. Практически вся забракованная продукция импортирована из балтийских стран.

Почти в 40 процентах освежающих напитков специалисты обнаружили бензол, который также может стать возбудителем рака. Бензол возникает в результате реакции бензойной кислоты с витамином C и железом. Поэтому ведомство по защите прав потребителей потребовало от пищевой промышленности пересмотреть рецепт изготовления освежающих напитков.

Удачно проверку качества прошли говядина, рожь, мед, копченое сало, лук-порей, редька, редиска и пиво.

Жители Германии все чаще готовы тратить крупные суммы денег на биопродукты, считая, что они наверняка полезны. Почти 94 процента немцев время от времени покупают товары этой категории, несмотря на то, что они существенно дороже обычных. Так, за 2007 год расходы немцев на биопродукты выросли на 21 процент.

Однако диетолог Зильке Реcтемайер из Немецкого общества питания ставит под сомнение утверждения об абсолютной полезности биопродуктов. "Биопродукты также содержат пестициды и нитраты, хоть и в меньшем количестве, чем обычные, - объясняет она. - Например, при выращивании овощей и фруктов избежать попадания химических веществ на поля так называемых экологически чистых хозяйств невозможно. Они заносятся с ветром, осадками и насекомыми".

ami-tass.ru