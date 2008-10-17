Бананы, орехи и шоколад лечат осеннюю депрессию

Побороть депрессию помогают бананы, орехи и шоколад, рассказала директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева.

"Некоторые продукты содержат очень много гормонов, которые являются проводниками нервных импульсов. Если человек увлекается определенными продуктами - ищи депрессию. Он на уровне инстинктов сам пытается ее лечить", - сказала она.

По словам Дмитриевой, часто в роли продуктовых "антидепрессантов" выступают шоколад, бананы и орехи. Не случайно, Бельгия, население которой подвержено депрессиям из-за дефицита солнечного света, считается одной из родин шоколада. В рационе же скандинавских народов существенное место занимают бананы.

"Американцы давно установили прямую связь между питанием и психическими расстройствами. Существует множество методик по лечению таких заболеваний с помощью специальных диет", - заметила Дмитриева.

Она напомнила, что в Советском Союзе также проводились исследования, изучающие возможность применения голодания для лечения шизофрении.

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