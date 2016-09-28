Местным органам планируют передать 29 медучреждений, подчиненных Минздраву

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, это может привести к проблемам в отрасли.

В ведомстве отметили, что к числу этих учреждений относятся диспансеры и больницы, которые предоставляют высокоспециализированные медицинские услуги, в частности, услуги, связанные с радиационной защитой населения, развитием телемедицины, и санатории.

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В Минздраве убеждены, что передача этих медицинских учреждений в местные бюджеты не является оптимальным решением, поскольку они должны быть доступны гражданам всей страны.

«В настоящее время Минздрав отстаивает позицию о выделении финансирования определенным 29 заведениям в 2017 году», - подчеркнули в ведомстве.