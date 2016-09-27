Правительство расширило платные услуги медучреждений и внесло туда телемедицине

Украинцы и иностранные граждане, которые находятся в Украине, смогут платно получать консультации врачей на расстоянии, даже по "скайпу", пишет ТСН.

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Правительство своим постановлением расширило перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные и коммунальные учреждения здравоохранения, высшие медицинские учреждения образования, бюджетные научные учреждения соответствующего профиля. Туда внесли понятие "телемедицина" – когда врач сможет на расстоянии диагностировать и консультировать в критических ситуациях (когда перевозки тяжелобольных на расстоянии будет невозможно, а действовать нужно будет быстро), а также других пациентов, в том числе находящихся дома.