Бивалентную вакцину против полиомиелита доставят в регионы на этой неделе - Минздрав

Низкий уровень охвата прививками по состоянию на 2015 год на уровне 18,6%, среди детей до 1 года привел к вспышке полиомиелита, которая была зафиксирована в Закарпатской области в конце августа 2015 года. В связи с этим в Украине было проведено три раунда вакцинации против полиомиелита в соответствии с международным опытом и рекомендациями. Два раунда - детям в возрасте от 2 месяцев до 6 лет (5 лет, 11 месяцев, 29 дней). Третий - расширенный тур, с привлечением детей в возрасте от 2 месяцев до 10 лет (9 лет, 11 месяцев, 29 дней). Охват за третий тур составил 81,5%.

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Основным направлением действий на сегодня остается продолжение иммунизации детей вакциной ОПВ с целью получения каждым ребенком в возрасте до 6 лет трех доз ОПВ, а в возрасте от 6 лет до 10 лет - одной дозы ОПВ. Нужно повысить уровень охвата вакцинацией от полиомиелита, поскольку сегодня процент охвата детей первого года жизни против этого заболевания составляет 41,1%, что является недостаточным.

9 сентября в Украину поступила первая партия бивалентной оральной полиомиелитной вакцины (ПОЛИО САБИН, производства Глаксосмиткляйн, Бельгия) в количестве 1 378 000 доз, которая до конца этой недели поступит во все регионы страны на областные склады согласно предоставленным заявкам.

Ранее было поставлено 414 700 доз комбинированной вакцины «ПЕНТАКСИМ», в состав которой входит инактивированная вакцина. Также есть и моновакцина против полиомиелита – инактивированная вакцина, которую можно использовать для проведения первых прививок у детей.

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В Минздраве отдельно подчеркнули, что бивалентная оральная полиомиелитная вакцина впервые будет использоваться в Украине.

Вакцина, которая поступила в Украину, прошла преквалификацию ВОЗ, является безопасной и качественной. Основной уровень охвата, который должен быть до конца года по всем вакцинам - это 90-95%. Закупленной вакцины достаточно, чтобы достичь такого уровня по полио.