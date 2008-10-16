В Крыму будут судить медиков, из-за которых подросток стал инвалидом

Джанкойская межрайонная прокуратура (Крым) расследует действия медиков местной центральной районной больницы, из-за ошибок которых подросток стал инвалидом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, действия врачей квалифицированы по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

«С 2003 года врачи на разных этапах оказания помощи подростку, видя развивающуюся патологию, не предпринимали необходимых мер для борьбы с ней. В результате несовершеннолетний приобрел инвалидность», говорится в сообщении. По данному факту ведется следствие.

В текущем году в ходе проверок соблюдения законодательства о медицине органами прокуратуры Крыма возбуждено 15 уголовных дел. В трех случаях бездействие врачей стоило крымчанам жизни.

На выявленные нарушения законодательства о медицине прокуратурой внесено 54 документа реагирования, по результатам рассмотрения которых к 172 должностным лицам применены дисциплинарные и административные меры.