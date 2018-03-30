Что делать, если постоянно болит спина?

Жалобы на боли в спине - вторые по частоте после ОРВИ, с которыми люди идут к врачу. И если после простуд через неделю-другую выздоравливает почти каждый, то изгнать «мучителя» спины большинство пытаются годами и очень часто, увы, безуспешно.

Пора на вытяжку

При сильных болях, которые бывают обычно при грыжах межпозвонковых дисков, помогают новокаиновые блокады - они локально расслабляют мышцы. При грыжах очень эффективен метод подводного вытяжения позвоночника.

При менее интенсивных болях (остеохондроз) арсенал консервативных методов ещё шире - это ручной и баночный массаж, все виды рефлексотерапии: акупунктура (воздействие специальными иглами), электротепловибропунктура (действуют одновременно ток, тепло и вибрации), лазеропунктура и «у-син»- и «ха-ци»-терапия (банки с магнитом); шейные тракции (вытяжение) на специальном стуле, сухое вытяжение шеи и поясницы, аутогравитационная кушетка («Грэвитрин»), электромеханический тренажёр (свинг-машина). И только после того, как опробованы все возможные для данного пациента консервативные методы, можно говорить о необходимости оперативного вмешательства.

Помоги себе сам

Если боли несильные, можно попробовать побороться с ними самостоятельно, например, оборудовать дома небольшой турничок. Подходите к турнику спиной, хватаетесь за перекладину руками и, держась за неё, тянете спину. Ноги от земли не отрывайте, но расслабьте, чтобы нагрузки на них практически не было.

Если спину прихватило острой резкой болью, примите тёплый душ-массаж с сильным напором. Потом больное место разотрите мазями кетонал, диклофенак или вольтареновой мазью. А ещё лучше сделать компресс: на густо намазанную мазь положите тонкий целлофан. Он прилипнет к спине, и одежда не испачкается. Держать сутки.

По вечерам перед сном можно проводить домашний «сеанс» вытяжения. Лягте на кровать лицом вниз, под область живота подложите подушку и полежите так час. А потом сразу спать.

А если таблетки...

...то нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) - кетонал, диклофенак, мовалис, ксефокам. Они уменьшают не только болевые ощущения, но и воспаление. Не удивляйтесь, если врач назначит вам медокалм или баклофен (миорелаксанты, снимающие мышечный спазм) и амитриптилин (трициклический антидепрессант, уменьшающий боли неврогенного характера).

Сигналы опасности

Если в ногах появились слабость, онемение, нарушились функции тазовых органов (задержка или недержание мочи), нужно как можно скорее показаться специалисту-неврологу и сделать магнитно-резонансную томографию.

Кстати

Нельзя слепо следовать рекомендации использовать лечебные подушки во время сна, если наутро у вас появляются боли в области шеи.

1.Как болит?

Боль в задней области шеи, непостоянная, но ноющая, сопровождается напряжением мышц. В дальнейшем боль может отдавать в руку, в ней появляются онемение и покалывание, боль также усиливается при кашле и чихании, поворотах головы. Возможны головные боли и шум в ушах.

Что это может быть?

Грыжа шейного отдела позвоночника. Часто, но не всегда возникает после травмы, иногда спустя значительное время.

2.Как болит?

Боли в спине и грудной клетке, иногда опоясывающего характера. Часто связаны с компрессионными переломами позвонков. Появление боли совпадает с подъёмом тяжести, тряской в транспорте, неловким движением.

Что это может быть?

Остеопороз - заболевание костной ткани, хрупкость костей.

3.Как болит?

Боль и нарушение чувствительности в пояснице, сопровождается уменьшением объёма мышц нижних конечностей. Вначале появляются боли в крестце, потом поднимаются вверх по позвоночнику. Часто боли возникают во второй половине ночи или к утру. По утрам скованность и затруд-нения в начале движения. Изменяется осанка.

Что это может быть?

Воспалительное поражение мелких суставов позвоночника, чаще на поясничном уровне (анкилозирующий спондило-артрит, или болезнь Бехтерева).

4.Как болит?

Боль в пояснице или в шее не очень интенсивная, тянущая, ноющая. Ощущение скованности в спине, головные боли. Усиление боли провоцируется поднятием тяжестей, кашлем, чиханием.

Что это может быть?

Остеохондроз. Его осложнение (спондилолистез) - смещение позвонка вперёд относительно нижележащего (чаще всего это 4-й и 5-й поясничные позвонки).

5.Как болит?

Тупая, непрекращающаяся боль в грудном отделе. Может обостряться после травмы. Нередко отдаёт в область сердца, поэтому похожа на сердечную боль. Может имитировать боль между рёбрами или боль в животе. Ощущение кола в спине.

Что это может быть?

Грыжа грудного отдела позвоночника, чаще в нижнегрудных дисках.

6.Как болит?

Боль тупая, ноющая, нарастает постепенно (реже - остро), усиливается при движении, мышечном напряжении, подъёме тяжести, кашле, чихании. Сначала базируется в поясничной области, через несколько дней распространяется по задней или заднена-ружной поверхности бедра и голени.Часто появляются онемение и покалывание в ноге.

Что это может быть?

Грыжа межпозвонкового диска в поясничном отделе. Бывает преимущественно у мужчин 30-50 лет.

Примечание

Перечисленные здесь диагнозы не исчерпывают все возможные неполадки в спине. Например, встречается тяжёлое гнойное воспаление жировой ткани внутри позвоночника, куда инфекция проникает с током крови из какого-то другого заболевшего органа. Неопределённые, но очень сильные боли в спине могут возникать при злокачественных опухолях и т. д.

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