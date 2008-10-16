В киевском метро появятся рельефные полосы для слепых

На четырех станциях киевского метрополитена до конца года появятся рельефные полосы для слабовидящих.

В частности, их обустроят на «Крещатике», «Лыбидской», «Площади Независимости» и «Площади Льва Толстого». Об этом сообщила пресс-секретарь столичной подземки Надежда Шумак.

«В 2007 году для пассажиров с проблемами зрения экспериментально было установлено по одной полосе на станциях «Площадь Льва Толстого» и «Лесная». Представителями Украинского общества слепых одобрены такие полосы. Планом на этот год мы завершим эти работы, будет установлено еще 7 полос на станциях «Крещатик», «Лыбидская», «Площадь Независимости» — это по 2 полосы и «Площадь Льва Толстого еще одна полоса», — сказала Надежда Шумак.

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