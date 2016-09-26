Фонд Ахметова продолжает прием заявок на участие в проекте "Наставничество"

В 2016 году Фонд Рината Ахметова в рамках программы «Сиротству ‒ нет!» запустил новый проект «Наставничество», направленный на подготовку воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной взрослой жизни.

«У детей-подростков очень мало шансов на усыновление, ведь родители предпочитают брать в семьи малышей. К сожалению, интернатного воспитания не достаточно для того, чтобы войти во взрослую жизнь подготовленной, сформированной личностью. Задача нашего проекта ‒ найти для воспитанников интернатов старших наставников, которые помогут им в социализации и подготовке к взрослой самостоятельной жизни», – объясняет Евгения Рзаева, руководитель программы «Сиротству – нет!».

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Что такое наставничество?

Это помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в формировании навыков, необходимых для адаптации к самостоятельной взрослой жизни. Через личное взаимодействие наставники помогают детям в учебе и всестороннем развитии способствуют их социализации и профориентации. Наставник ‒ это старший товарищ, друг и советчик.

Как наставник может помочь ребенку?

Помощь в учебе. Наставник может помочь подготовить домашнее задание, показать, как искать информацию в интернете и пользоваться ею, а также дать новые знания, которые расширят кругозор ребенка и пригодятся в учебе.

Социализация. Удивительно, но многие повседневные для нас вещи, на которые мы уже даже не обращаем внимания, для ребенка из интерната могут быть абсолютно незнакомыми. Например, дети из интернатов порой не знают, как заварить чай, откуда берется молоко, и никогда не видели сырых яиц! Они ведь ходят на обед в столовую, где им подают все готовое. Элементарные вещи, которым обычные дети учатся в течение всей жизни в семьях, могут быть незнакомы для ребенка из интерната.

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Социализация также должна помочь детям научиться принимать собственные решения, ведь интернат – это система со своим режимом и распорядком дня. В интернате за детей все решает система: когда просыпаться, когда кушать, когда готовить уроки или играть, а когда ложиться спать.

Профориентация. Она будет направлена на детей, которые будут поступать в ПТУ, техникумы или вузы. Наставник поможет определиться с выбором профессии, учебного заведения, научит составлять резюме, необходимое при поиске работы.

Какие формы наставничества, предусмотрены проектом?

Индивидуальное наставничество. Предусматривает взаимодействие одного взрослого с одним ребенком.

Наставничество в группе. Предусматривает взаимодействие как взрослого с группой детей, так и нескольких взрослых, которые работают с небольшой группой детей.

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В каких городах реализовывается проект «Наставничество»?

Мариуполь (координатор: Лях Маргарита, 098-705-26-86, nastavnik_mariupol@ukr.net)

Святогорск (координатор: Степанина Екатерина, 095-187-42-76, nastavnik_svyatogorsk@ukr.net).

Как стать наставником?

Заполните анкету на портале www.sirotstvy.net.

Посетить информационную встречу, а затем пройти индивидуальную консультацию и обучение для наставников, на котором кандидата в наставники подготовят к взаимодействию с будущим воспитанником.

Начать общение с конкретным ребенком (при содействии координаторов проекта «Наставничество»).